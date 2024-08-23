Захватившие заложников заключенные увлеклись идеями террористов уже в колонии

Напавшие на ИК №19 в Волгограде были осуждены не по террористическим статьям

Один из предполагаемых террористов, подозреваемых в захвате заложников в исправительной колонии №19 Волгоградской области, расправился с человеком во время драки. Такие подробности его уголовного дела раскрывает RT в своем Telegram-канале.

Речь идет о Темуре Хусинове. Он был осужден на шесть лет в 2019 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности лишение жизни.

По данным издания, за год до суда он встретил ругавшихся на улице мужчин и попросил их быть потише. Получив в ответ нецензурную брань, Хусинов толкнул одного из них. Потерпевший поскользнулся, упал и ударился затылком. Он не выжил. Сам осужденный так и не признал свою вину и пытался оспорить приговор суда.

Помимо Хусинова, в нападении на сотрудников ИК №19 предположительно участвовали Рамзиндин Тошев и Рустамчон Наврузи. Они оба были осуждены по статье о сбыте наркотических средств. Ранее их фотографии появились в сети.

Как уточняет RT, заключенные могли увлечься идеями радикального терроризма уже в местах лишения свободы, так как все трое были осуждены не по террористическим статьям.