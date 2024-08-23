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14:35, 23 августа 2024Силовые структуры

Появились фото подозреваемых в захвате волгоградской колонии террористов

Опубликованы фото предполагаемых террористов, подозреваемых в захвате ИК-19

Кадр: Telegram-канал Baza

Появились фото предполагаемых террористов, подозреваемых в захвате ИК 19 в Волгоградской области. Кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На снимках Темур Хусинов, осужденный на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Рамзиндин Тошев, осужденные на восемь лет за сбыт наркотиков, и Рустамчон Наврузи, осужденный на семь лет по такой же статье. Все они уроженцы Узбекистана.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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