Раскрыты подробности о сделанной захватчиками волгоградской колонии взрывчатке

Захватчики ИК №19 под Волгоградом собрали взрывчатку из бензина и промжидкостей

Захватившие заложников в исправительной колонии №19 Волгоградской области могли собрать взрывчатку из бензина и технических жидкостей. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все ингредиенты террористы взяли в гараже, где часто работали вместе с другими осужденными. Предварительно, объем взрывчатки — от пяти до семи литров.

Сейчас один из захватчиков — Рустамчон Наврузи — надел самодельный жилет со взрывчаткой. В руках он держит детонатор.

Ранее террористы заявили, что смогли собрать самодельное взрывное устройство, находясь в колонии, и угрожали взорвать его.

