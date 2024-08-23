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16:21, 23 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о сделанной захватчиками волгоградской колонии взрывчатке

Захватчики ИК №19 под Волгоградом собрали взрывчатку из бензина и промжидкостей

Кадр: Telegram-канал Mash

Захватившие заложников в исправительной колонии №19 Волгоградской области могли собрать взрывчатку из бензина и технических жидкостей. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все ингредиенты террористы взяли в гараже, где часто работали вместе с другими осужденными. Предварительно, объем взрывчатки — от пяти до семи литров.

Сейчас один из захватчиков — Рустамчон Наврузи — надел самодельный жилет со взрывчаткой. В руках он держит детонатор.

Ранее террористы заявили, что смогли собрать самодельное взрывное устройство, находясь в колонии, и угрожали взорвать его.

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      Олеся Мицкевич
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