Террористы пригрозили взорвать собранное в волгоградской колонии СВУ

Shot: террористы заявили, что собрали в ИК-19 СВУ, и угрожают его взорвать

Захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области террористы заявили, что смогли собрать самодельное взрывное устройство (СВУ), находясь в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Они угрожают взорвать устройство.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии террористы взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.