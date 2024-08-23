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14:48, 23 августа 2024Силовые структуры

Террористы пригрозили взорвать собранное в волгоградской колонии СВУ

Shot: террористы заявили, что собрали в ИК-19 СВУ, и угрожают его взорвать

Кадр: Telegram-канал SHOT

Захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области террористы заявили, что смогли собрать самодельное взрывное устройство (СВУ), находясь в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Они угрожают взорвать устройство.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии террористы взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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