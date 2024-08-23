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15:27, 23 августа 2024Силовые структуры

Названа причина бунта в захваченной волгоградской колонии

Причиной захвата заложников в ИК-19 стало бритье налысо всех заключенных

Кадр: Telegram-канал Mash

Заключенных ИК-19 в Волгоградской области обрили налысо после захвата заложников в ростовском СИЗО, что вызвало у них возмущение и послужило причиной бунта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Решение руководство ИК-19 постричь радикалов подтолкнуло их на захват заложников и расправу над сотрудниками колонии. Кроме того, сторонники террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) говорят, что им запрещали читать религиозную литературу и молиться.

Они вооружены ножами, молотками и ножницами. Одному из заложников напавшие попытались отрезать ухо.

Известно, что серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК, трое из них находятся в реанимации. Среди них — начальник колонии Андрей Девятов. Его террористы избили молотком и бутылкой по голове.

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      Любовь Ширижик
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