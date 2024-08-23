Террористы избили начальника волгоградской колонии молотком и бутылкой

Начальника захваченной волгоградской колонии избивали молотком и бутылкой

Террористы избили начальника исправительной колонии №19 Волгоградской области Андрея Девятова молотком и бутылкой, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, удары наносились по голове. У Девятова зафиксированы множественные раны, он находится в реанимации. Еще у двоих сотрудников колонии резаные раны.

Ранее сообщалось, что начальник колонии оказался среди пяти пострадавших заложников.

Захват заложников в ИК № 19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие принадлежат к сторонникам организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они требуют вертолет и два миллиона долларов.