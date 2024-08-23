Раскрыто состояние взятого в заложники начальника волгоградской колонии

Начальника захваченной волгоградской колонии Девятова доставили в реанимацию

Начальника исправительной колонии №19 Волгоградской области Андрея Девятова доставили в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что Девятова госпитализировали после того, как его выдали захватчики. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что начальник колонии оказался среди пяти пострадавших заложников.

Захват заложников в ИК №19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие принадлежат к сторонникам организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они требуют вертолет и два миллиона долларов.