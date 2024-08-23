Стало известно вооружение захвативших колонию в Волгоградской области террористов

Захватившие колонию под Волгоградом были вооружены ножами, молотками и ножницами

Захватившие исправительную колонию №19 в Волгоградской области террористы вооружены ножами, молотками и ножницами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, одному из заложников напавшие попытались отрезать ухо.

Ранее сообщалось, что террористы использовали при нападении ножи-бабочки, которые могли быть приобретены за взятку.

Известно, что серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК, трое из них находятся в реанимации. Среди них — начальник колонии Андрей Девятов. Его террористы избили молотком и бутылкой по голове.

Захват заложников в ИК № 19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие принадлежат к сторонникам организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они требуют вертолет и два миллиона долларов.