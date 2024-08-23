Террористы напали с ножами на сотрудников волгоградской колонии

Террористы напали на сотрудников волгоградской колонии, используя ножи

Террористы напали на сотрудников исправительной колонии №19 Волгоградской области, используя ножи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК, трое из них находятся в реанимации. У начальника колонии Андрея Девятова обнаружили множество ран на голове, еще у одного сотрудника — колотые раны на лице и перелом черепа.

Захват заложников в ИК № 19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие принадлежат к сторонникам организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они требуют вертолет и два миллиона долларов.