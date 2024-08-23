Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 23 августа 2024Силовые структуры

Террористы напали с ножами на сотрудников волгоградской колонии

Террористы напали на сотрудников волгоградской колонии, используя ножи

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Террористы напали на сотрудников исправительной колонии №19 Волгоградской области, используя ножи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК, трое из них находятся в реанимации. У начальника колонии Андрея Девятова обнаружили множество ран на голове, еще у одного сотрудника — колотые раны на лице и перелом черепа.

Захват заложников в ИК № 19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие принадлежат к сторонникам организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они требуют вертолет и два миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      Дженнифер Лопес подала заявление на смену фамилии из-за развода с Беном Аффлеком

      Раскрыты детали о захваченной заключенными российской колонии

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

      Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше