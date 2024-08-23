Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

Mash: нападение на ИК-19 могло произойти из-за халатности сотрудников колонии

Захват заложников заключенными в волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) мог произойти из-за халатности сотрудников колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из сотрудников колонии совершал обход и забыл закрыть решетку в барак. Именно в этот момент осужденные выбежали к дежурному участку через открытую калитку. Отмечается, что для того, чтобы открыть калитку, инспектур должен нажать на специальную кнопку. Сотрудники колонии часто оставляют калитку открытой из-за того, что им приходится часто возвращаться к кнопке. Барак, в котором проживают заключенные, расположен на расстоянии от 100 до 350 метров от дежурной части. Внутри части находится помощник начальника колонии. Вход в это помещение тоже практически всегда открыт. Уточняется, что захватчики могли изготовить свое оружие самостоятельно на территории промзоны, на территории которой есть цех металлоконструкций и токарный станок.

Ранее сообщалось, что вовремя нападения серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК, трое из них находятся в реанимации. У начальника колонии Андрея Девятова обнаружили множество ран на голове, еще у одного сотрудника — колотые раны на лице и перелом черепа.