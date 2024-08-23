Опубликован список захвативших волгоградскую колонию

Опубликован список захвативших колонию №19 в Волгоградской области

Опубликован список заключенных колонии №19 в Волгоградской области, устроивших бунт и захвативших сотрудников тюрьмы. Его приводит издание Baza.

Приведены имена трех человек — это Темур Хусинов (осужден на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и Рамзидин Тошев (осужден на восемь лет по статье о сбыте наркотиков), оба уроженцы Узбекистана. Третий — уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи, он осужден на семь лет по статье о сбыте наркотиков.

Mash приводит имя четвертого захватчика — это уроженец Таджикистана Назирчон Тошов (осужден за покушение на сбыт наркотиков).

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

