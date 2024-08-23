Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 23 августа 2024Россия

Путин отреагировал на захват заложников в колонии под Волгоградом

Путин выслушает предложения силовиков из-за захвата заложников в ИК-19

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отреагировал на захват заложников в колонии под Волгоградом. Фрагмент его выступления на совещании с руководителями силовых ведомств опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

23 августа группа заключенных захватила заложников в ИК-19 и потребовала предоставить им вертолет с двумя миллионами долларов.

Путин сообщил, что ему доложили о ситуации в исправительном учреждении. Глава государства также выразил желание заслушать предложения глав силовых ведомств в связи со случившимся. «А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД России] Владимиром Александровичем Колокольцевым», — сказал он.

Ранее на захват заложников в волгоградской колонии отреагировали в Госдуме. Депутат Андрей Колесник заявил, что в отношении террористов не нужно испытывать каких-либо гуманистических позывов. «Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться», — сказал парламентарий о случившемся.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Раскрыты риски непрекращающихся атак ВСУ по Курской АЭС

      Захватившие волгоградскую колонию назвали причину бунта

      В Белоруссии раскрыли число прибывших с 2022 украинцев

      Моди пригласил Зеленского в Индию

      В России спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ к концу следующего года

      Аферисты убедили россиянку продать жилье и сжечь документы

      Минобороны показало удар «Ланцетом» по бронетранспортеру и бойцам ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше