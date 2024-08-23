Путин отреагировал на захват заложников в колонии под Волгоградом

Путин выслушает предложения силовиков из-за захвата заложников в ИК-19

Президент России Владимир Путин отреагировал на захват заложников в колонии под Волгоградом. Фрагмент его выступления на совещании с руководителями силовых ведомств опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

23 августа группа заключенных захватила заложников в ИК-19 и потребовала предоставить им вертолет с двумя миллионами долларов.

Путин сообщил, что ему доложили о ситуации в исправительном учреждении. Глава государства также выразил желание заслушать предложения глав силовых ведомств в связи со случившимся. «А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный [главой МВД России] Владимиром Александровичем Колокольцевым», — сказал он.

Ранее на захват заложников в волгоградской колонии отреагировали в Госдуме. Депутат Андрей Колесник заявил, что в отношении террористов не нужно испытывать каких-либо гуманистических позывов. «Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться», — сказал парламентарий о случившемся.