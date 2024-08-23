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14:42, 23 августа 2024Россия

В Госдуме отреагировали на захват колонии под Волгоградом

Депутат ГД Колесник о захвате ИК-19 под Волгоградом: подобное будет повторяться

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ситуации, подобные захвату колонии в Волгоградской области, будут повторяться. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник журналистам Telegram-канала «Абзац».

Ранее 23 августа группа заключенных захватила ИК-19 под Волгоградом, взяв в заложники сотрудников исправительного учреждения.

«Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться», — сказал депутат и напомнил, что терроризм — не новое явление в истории человечества. Сейчас главное — освободить задолжников, подчеркнул он.

В отношении самих террористов «ни в какие гуманистические соображения бросаться нельзя», продолжил политик. Своими действиями такие люди сами обесценивают свою жизнь, заключил Колесник.

По данным Telegram-канала Mash, террористы потребовали предоставить им вертолет и два миллиона долларов. Деньги должны находиться на борту, который они будут ждать на территории исправительного учреждения. В противном случае террористы угрожают расправиться с заложниками — сотрудниками колонии.

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      Алан Босиков
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