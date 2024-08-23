Заключенный волгоградской колонии получил ранение во время попытки помочь сотрудникам ФСИН

Заключенный захваченной ИК-19 получил ранение, помогая сотрудникам ФСИН

Заключенный ИК-19 Волгоградской области Александр Бойко получил ранение во время попытки помочь сотрудникам ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 45-летний заключенный находился в санитарной части, когда террористы начали нападение. Бойко бросился на помощь сотрудникам колонии, однако был ранен.

Ранее ФСИН обнародовала официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких сотрудников. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

