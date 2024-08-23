Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

ФСИН: в заложники взяли 4 осужденных и 8 сотрудников ИК-19, из них 4 погибли

В ИК-19 Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Четверо сотрудников ИК получили колото-резаные раны, от которых трое из них погибли. Еще четверо их коллег оказали захватчикам сопротивление. Их госпитализировали, но в больнице один из них скончался.

Список погибших сотрудников ИК-19 опубликовала Baza: начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма и сотрудник ИК Сергей Гордополов.

Начальник колонии Андрей Девятов, раненный в ходе захвата заложников, отправлен на вертолете в больницу Волгограда, сообщает РИА Новости.

Среди тех, кто проводил штурм, никто не пострадал.

По данным ФСИН, среди осужденных, отбывавших наказание в волгоградской колонии, есть четверо пострадавших.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких сотрудников. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).