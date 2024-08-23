Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

Одной из жертв захвата заложников в ИК-19 стал сотрудник ФСИН Гордополов

Одной из жертв захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области стал 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Террористы пытали его и изрезали ему голову.

После штурма и ликвидации захватчиков его, еще живого, отвезли в больницу и пытались спасти.

Гордополов оказал сопротивление и был сильно ранен

По сообщению ФСИН, Гордополов (его имя ведомство не называло) был одним из тех четверых, кто оказал сопротивление захватчикам.

Террористы снимали его на видео. Они выложили кадры, где держат за плечи сидящего то на земле, то на коленях и сильно окровавленного Гордополова, а также заставляют его обратиться к президенту России Владимиру Путину. «Выполните требования. Мне нужен врач», — сказал в ответ на это сотрудник ФСИН слабым голосом. Радикалы сильно ранили его, а также якобы предлагали обменять на другого заложника.

После штурма и госпитализации поступала противоречивая информация о состоянии Гордополова, однако в итоге стало известно, что он скончался в больнице. Травмы оказались несовместимы с жизнью — он получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины. Гордополов потерял много крови.

Сообщается, что ранее 25-летний молодой человек прошел срочную службу, увлекался футболом и баскетболом. В ИК-19 работал начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.

Трое других погибших были убиты сразу

После штурма ФСИН России сообщило, что всего в заложники было захвачено восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. Четыре работника ФСИН получили удары ножом на месте захвата, трое из них скончались.

«Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражают глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников», — подчеркнули в ФСИН.

Названы имена трех других погибших сотрудников колонии. На месте были убиты начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма.