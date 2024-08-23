Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:27, 23 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о новой жертве напавших на волгоградскую колонию террористов

ФСИН: один из захваченных в ИК №19 Волгограда заложников умер в больнице

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Один из сотрудников исправительной колонии №19 в Волгоградской области, захваченный в заложники террористами, скончался в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Всего, по данным ведомства, осужденные взяли в заложники 12 человек, из которых восемь – сотрудники исправительного учреждения. Трое из них скончались на месте, а еще четверо, оказавшие сопротивление, были госпитализированы. Один из них не выжил.

Жертвами действий террористов стали четыре человека из числа сотрудников колонии. ФСИН пообещала оказать их семьям всю необходимую помощь.

Захват заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. В результате штурма все четверо террористов были нейтрализованы снайперами Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Продолжение в новости ФСИН сообщила число пострадавших осужденных в результате захвата ИК-19
      Последние новости

      Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в мини-шортах

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Тайвань построит семь новых подводных лодок

      Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

      В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

      Объяснено предназначение волосков у тарантула

      В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

      ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

      Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше