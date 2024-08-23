Стало известно о новой жертве напавших на волгоградскую колонию террористов

ФСИН: один из захваченных в ИК №19 Волгограда заложников умер в больнице

Один из сотрудников исправительной колонии №19 в Волгоградской области, захваченный в заложники террористами, скончался в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Всего, по данным ведомства, осужденные взяли в заложники 12 человек, из которых восемь – сотрудники исправительного учреждения. Трое из них скончались на месте, а еще четверо, оказавшие сопротивление, были госпитализированы. Один из них не выжил.

Жертвами действий террористов стали четыре человека из числа сотрудников колонии. ФСИН пообещала оказать их семьям всю необходимую помощь.

Захват заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. В результате штурма все четверо террористов были нейтрализованы снайперами Росгвардии.