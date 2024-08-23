ФСИН сообщила число пострадавших осужденных в результате захвата ИК-19

ФСИН: при захвате заключенными волгоградской ИК-19 пострадали 4 осужденных

Начало событий в новости Террористы напали с ножами на сотрудников волгоградской колонии

В результате захвата заключенными радикалами волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) пострадали четверо осужденных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро Федеральной службы наказания (ФСИН) России.

По данным ведомства, среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, пострадавших нет. Один из сотрудников ИК №19 в Волгоградской области, захваченный в заложники террористами, скончался в больнице. В результате захвата осужденные взяли в заложники 12 человек, из которых восемь – сотрудники исправительного учреждения.

Ранее сообщалось, что террористы напали на сотрудников исправительной колонии № 19 Волгоградской области, используя ножи.

