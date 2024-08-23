Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 23 августа 2024Силовые структуры

ФСИН сообщила число пострадавших осужденных в результате захвата ИК-19

ФСИН: при захвате заключенными волгоградской ИК-19 пострадали 4 осужденных
Начало событий в новости Террористы напали с ножами на сотрудников волгоградской колонии

Кадр: Пресс-служба Росгвардии

В результате захвата заключенными радикалами волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) пострадали четверо осужденных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро Федеральной службы наказания (ФСИН) России.

По данным ведомства, среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, пострадавших нет. Один из сотрудников ИК №19 в Волгоградской области, захваченный в заложники террористами, скончался в больнице. В результате захвата осужденные взяли в заложники 12 человек, из которых восемь – сотрудники исправительного учреждения.

Ранее сообщалось, что террористы напали на сотрудников исправительной колонии № 19 Волгоградской области, используя ножи.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Тайвань построит семь новых подводных лодок

      Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

      В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

      Объяснено предназначение волосков у тарантула

      В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

      ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

      Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

      Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше