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22:18, 23 августа 2024Силовые структуры

Подсчитано число жертв при захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области

Baza: во время захвата ИК-19 в Волгоградской области погибли восемь заложников

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

При захвате террористами исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области погибли восемь заложников. Об этом сообщает Baza.

Боевики расправились с четырьмя заключенными, после штурма их нашли со связанными руками. Также жертвами преступников стали трое сотрудников исправительной колонии — Чернушкин Виктор (начальник воспитательного отдела), Кречетов Иван (начальник отдела охраны) и Кучма Андрей (замначальника по безопасности и оперативной работе). Четвертый погибший сотрудник ФСИН — Сергей Гордополов — получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины, позднее он скончался в больнице.

После штурма ФСИН России сообщило, что всего в заложники было захвачено восемь сотрудников колонии и четверо осужденных.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких сотрудников. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Спецназ Росгвардии пошел на штурм, через полчаса операция была успешно завершена.

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      Марина Совина
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