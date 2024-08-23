Спецназ завершил за полчаса штурм захваченной заключенными ИК-19 в Суровикино

Колонию №19 в городе Суровикино Волгоградской области, захваченную заключенными-радикалами 23 августа, взяли штурмом.

Операция продлилась около получаса. Террористы были ликвидированы. Часть оставшихся в живых заложниках удалось спасти, однако, по предварительным данным, четверо сотрудников ФСИН скончались — трое были убиты захватчиками еще в момент начала бунта, четвертый после штурма был госпитализирован, но его не удалось спасти.

Штурм продлился полчаса

Спецназ начал штурм захваченной заключенными ИК-19 в Волгоградской области. Перед этим к колонии прибыли бригады скорой помощи, а дороги вокруг нее были заблокированы.

Сообщается, что в штурме участвовали спецназ ФСИН «Барс», СОБР Волгоградского управления Росгвардии и ОМОН. При этом всех четырех захватчиков нейтрализовали снайперы Росгвардии. Штурм начался около 16:00 по московскому времени и завершился спустя полчаса.

Вскоре колония уже находилась под контролем силовиков, туда зашли кинологи, должен был пройти обыск бараков, в которых сидели захватчики.

Двух захватчиков ликвидировали сразу, еще двух пытались спасти

Спецназ в ходе штурма ликвидировал всех четырех захватчиков. При этом два из них были ликвидированы сразу. Еще два были ранены в плечо и грудь, им после штурма оказывали реанимационные действия прямо на территории колонии, но это не помогло, и они умерли. Предварительно, это были Темур Хусинов и Рустамчон Наврузи.

«Ленте.ру» в Росгвардии уточнили, что их снайперы нейтрализовали устроивших бунт четырьмя точными выстрелами.

При этом сообщается, что штурмовавшие волгоградскую колонию силовики получали приказ по возможности «брать живьем» захватчиков для того, чтобы «распутать радикальный клубок».

Один из преступников, 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи, хотел привести в действие бомбу, изготовленную в виде «жилета смертника». Ранее они заявили, что собрали самодельное взрывное устройство и пригрозили устроить взрыв. Предполагается, что они могли собрать взрывчатку объемом от пяти до семи литров из бензина и технических жидкостей, найденных в гараже, где часто работали вместе с другими осужденными.

Но взрыв им не удалось осуществить — «жилет шахида» был передан саперам. После штурма выяснилось, что он сделан на швейном производстве колонии из ленты, застежек и ткани для сумок. ИК-19 поставляет сигнальные жилеты и рабочую спецодежду в рамках исполнения госконтракта.

Четыре сотрудника колонии стали жертвами захвата

После штурма ФСИН России сообщило, что всего в заложники было захвачено восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. Четыре работника ФСИН получили удары ножом на месте захвата, трое из них скончались.

О захваченных осужденных ФСИН сообщила, что они пострадали. Baza сообщает, что среди них есть 45-летний Александр Бойко. Утверждается, что во время захвата он пытался помочь сотрудникам ФСИН — бросился на помощь и был ранен сам.

Пострадавших среди силовиков, которые проводили штурм, нет, добавили в ведомстве.

«Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников», — подытожила ФСИН.

Названы имена погибших сотрудников колонии. На месте были убиты начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма.

Четвертый погибший — 25-летний Сергей Гордополов. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе захватчики порезали его лицо. Гордополов также, еще будучи живым, попал на видео, которое снимали захватчики — они якобы предлагали обменять его на здорового заложника.

Сообщалось, что он выжил, однако поздее ФСИН уточнила, что Гордополов все же скончался в больнице.