Начался штурм захваченной заключенными волгоградской колонии

Спецназ начал штурм захваченной ИК-19 в Волгоградской области

Спецназ начал штурм захваченной заключенными ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К колонии прибыли бригады скорой помощи. Дороги вокруг колонии заблокированы.

По предварительным данным, спецназовцы сумели ранить двоих захватчиков, пишет Baza. Одного заложника — сотрудника ФСИН освободили и отправили в реанимацию. У него резаные раны.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).