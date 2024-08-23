Стало известно еще об одном спасенном заложнике в ИК-19 под Волгоградом

Еще одного спасенного заложника в волгоградской ИК-19 госпитализировали

Еще одним спасенным заложников в волгоградской исправительной колонии №19 (ИК-19) стал сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Сергей Г. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у него резанные раны.

По информации Telegram-канала Shot, спасенному сотруднику ФСИН 25 лет. Он начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.

Ранее сообщалось, что спецназ начал штурм захваченной заключенными ИК-19 в Волгоградской области. К колонии прибыли бригады скорой помощи. Дороги вокруг колонии заблокированы. По предварительным данным, спецназовцы сумели ранить двоих захватчиков.