Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

Захватчикам в ИК-19 не удалось привести в действие СВУ во время штурма спецназа

Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

Начало событий в новости Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

В ходе штурма захваченной ИК-19 в Волгоградской области террористам не удалось привести в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жилет шахида» передан саперам, они сейчас им занимаются.

Спецназовцы ликвидировали всех четверых захватчиков. Им понадобилось полчаса, чтобы обезвредить террористов, и спасти заложников. Они переданы врачам для оказания медицинской помощи.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии четверо заключенных взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).