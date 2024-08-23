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17:54, 23 августа 2024Силовые структуры

Захватчики волгоградской колонии сшили жилет смертника на местном производстве

Захватчики сделали жилет шахида на швейном производстве колонии

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Жилет смертника, которым угрожали захватчики волгоградской колонии, оказался сшит на местном производстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из террористов надел на себя жилет и заявлял, что приведет в действие изготовленное взрывное устройство. После штурма выяснилось, что он сделан на швейном производстве колонии из ленты, застежек и ткани для сумок.

ИК-19 поставляет сигнальные жилеты и рабочую спецодежду в рамках исполнения 291 госконтракта на общую сумму 436 миллионов рублей.

В настоящее время колония находится под полным контролем силовиков. На месте работают следователи, прокуроры, кинологи обследуют бараки.

Ранее стало известно, что всех захватчиков ликвидировали во время штурма, заложники были спасены.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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      Любовь Ширижик
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