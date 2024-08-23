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17:03, 23 августа 2024Силовые структуры

Заложников в волгоградской колонии спасли

Заложников в колонии в Волгоградской области спасли в ходе штурма

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Всех взятых в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области спасли в ходе штурма, утверждает издание Baza.

Добавляется, что потерь среди силовиков нет, а сам штурм продлился полчаса — примерно с 16:00 до 16:30.

Также утверждается, что спецназ в ходе штурма ликвидировал всех четырех захватчиков ИК-19.

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Ранее стало известно, что спецназ начал штурм захваченной заключенными ИК-19. К колонии прибыли бригады скорой помощи. Дороги вокруг нее были заблокированы.

Также был опубликован список заключенных колонии №19 в Волгоградской области, устроивших бунт и захвативших сотрудников тюрьмы. В нем четыре человека.

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