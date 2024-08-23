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17:31, 23 августа 2024Силовые структуры

Силовики взяли под контроль захваченную волгоградскую колонию

Shot: ИК-19 Волгоградской области находится под контролем силовиков

Исправительная колония №19 Волгоградской области находится под контролем силовиков, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на месте работают кинологи, в ближайшее время пройдут обыски бараков, в которых содержались захватчики.

Ранее стало известно, что всех захватчиков ликвидировали во время штурма, заложники были спасены.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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      Илона Палей
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