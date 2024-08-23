Захватчиков волгоградской колонии ранили при штурме

Mash: два захватчика колонии №19 в Волгоградской области ранены при штурме

Двух захватчиков колонии в Волгоградской области ранили в ходе начавшегося штурма, сообщает Mash.

По их данным, одного ранили в руку. Baza добавляет, что радикал получил ранение в плечо.

На территории колонии слышна стрельба.

Ранее стало известно, что спецназ начал штурм захваченной заключенными ИК-19. К колонии прибыли бригады скорой помощи. Дороги вокруг колонии заблокированы.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).