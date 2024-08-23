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21:23, 23 августа 2024Силовые структуры

Ветеран «Альфы» оценил операцию по освобождению заложников в волгоградской колонии

Ветеран «Альфы» Гончаров: спецназ провел в волгоградской ИК идеальную операцию

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

Спецназ Росгвардии идеально провел операцию по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области. Такую оценку РИА Новости дал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, бойцы действовали быстро и профессионально. «Полчаса на освобождение заложников — это идеальный вариант», — указал он.

Также Гончаров отметил, что террористы должны осознавать, что пощады им не будет. «Никаких вертолетов, никаких денег, никаких машин. Только пулю в лоб», — резюмировал эксперт.

Днем в пятницу, 23 августа, в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии четверо заключенных взяли в заложники нескольких сотрудников ФСИН. Нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

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      Марина Совина
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