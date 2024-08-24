В Госдуме назвали ликвидацию террористов в ИК «верным исходом»

Депутат Хамзаев: ликвидация террористов в волгоградской ИК — верный исход

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал ликвидацию террористов в исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области единственным верным исходом для преступников. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, террористы «не имеют ничего общего с религией». Он также призвал осуществить мониторинг социальных сетей с целью найти всех «сочувствующих» и привлечь их к ответственности за пособничество терроризму.

«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники — наркоторговля», — сказал Хамзаев.

Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил операцию по освобождению заложников в ИК. По его словам, спецназ Росгвардии действовал быстро и профессионально.