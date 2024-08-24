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16:11, 24 августа 2024Путешествия

Состояние подравшейся с турецкими полицейскими россиянки ухудшилось

Подравшаяся с полицейскими в Турции российская туристка тяжело заболела

Фото: KHUNNINE / Shutterstock / Fotodom

Состояние одной из россиянок, подравшихся с турецкими полицейскими в аэропорту Антальи, ухудшилось. О том, что российская туристка тяжело заболела, сообщил Telegram-канал Shot.

Светлана и Юлия рассказали изданию, что простыли, пока прятались от местных полицейских по заброшенным зданиям, боясь задержания за бродяжничество. Юлии стало лучше, но у нее обострилось хроническое заболевание — астма, сейчас у женщины температура под 40, страховки и денег на консультацию врача у нее нет. Женщины лечатся тем, что могут купить в аптеке без рецепта.

Сейчас Юлия и Светлана сняли комнату на несколько дней на деньги, которые пожертвовали им неравнодушные россияне. Суд по делу женщин состоится только 11 декабря, но у них уже закончился срок пребывания в стране (60 дней без визы). Россиянки боятся выходить на улицу, поскольку их могут оштрафовать за нарушение визового режима.

Туристки прибыли на турецкий курорт 6 июня. Перед вылетом они выпили алкоголь, и в аэропорту одну из них не пропустили через границу, а у второй забрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жестко задержали. Они пожаловались, что полицейские избили их и вырвали им ногти.

Тем временем в турецкой прокуратуре уверяют, что Светлана и Юлия сами спровоцировали конфликт, а травмы они получили, оказывая сопротивление стражам правопорядка. За это им может грозить до трех лет тюрьмы.

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      Александра Лисица
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