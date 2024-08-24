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14:12, 24 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о бегстве украинских войск с позиций на востоке Карловки

ТАСС: происходит бегство украинских войск с позиций в восточной части Карловки

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Украинские войска бегут с позиций в восточной части населенного пункта Карловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как стало известно, украинской стороне сложно выдерживать натиск по красноармейскому направлению, поэтому с части позиций они отступают. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за сложившейся на этом участке обстановки потеряли часть логистических путей, которые нужны для переброски резервов и отправки подкреплений, заключил собеседник агентства.

Ранее украинская сторона рассказала о продвижении Российской армии в направлении важного участка трассы Покровск — Карловка. Подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вынуждены отходить с занимаемых позиций, отметил представитель бригады Сергей Цехоцкий. По его словам, оставаться там сейчас нет смысла, поскольку Вооруженные силы России «идут как бульдозер, который все разрушает».

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      Лилиана Набиуллина
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