Стало известно об обмене попавших в плен в Курской области срочников

WarGonzo: попавшие в плен в Курской области срочники обменяны

Россия вернула попавших в плен в Курской области солдат срочной службы. Об этом сообщает WarGonzo в Telegram-канале.

По его словам, вскоре срочники будут на территории России и смогут выйти на связь с родными.

Минобороны России сообщило, что всего Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 115 российских бойцов, попавших в плен в Курской области. Взамен были переданы 115 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РБК со ссылкой на депутата Шамбала Саралиева пишет, что солдаты, которых получила Россия, проходили срочную службу на границе Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что пленных украинских бойцов не дают вывести в безопасную зону — ВСУ обстреливают конвои.

Российский генерал обвинил украинских военных в том, что они обстреливают и делают все, чтобы взятые российскими военными украинские пленные не дошли до безопасной зоны.