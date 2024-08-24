Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 24 августа 2024Россия

Стало известно об обмене попавших в плен в Курской области срочников

WarGonzo: попавшие в плен в Курской области срочники обменяны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия вернула попавших в плен в Курской области солдат срочной службы. Об этом сообщает WarGonzo в Telegram-канале.

По его словам, вскоре срочники будут на территории России и смогут выйти на связь с родными.

Минобороны России сообщило, что всего Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 115 российских бойцов, попавших в плен в Курской области. Взамен были переданы 115 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РБК со ссылкой на депутата Шамбала Саралиева пишет, что солдаты, которых получила Россия, проходили срочную службу на границе Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что пленных украинских бойцов не дают вывести в безопасную зону — ВСУ обстреливают конвои.

Российский генерал обвинил украинских военных в том, что они обстреливают и делают все, чтобы взятые российскими военными украинские пленные не дошли до безопасной зоны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из украинского плена более 100 захваченных в Курской области бойцов

      ВС России сорвали атаки на Комаровку и Кремяное

      Немецкий эксперт рассказал о минимальной эффективности операции ВСУ в Курской области

      Из Курской области эвакуировали более трех тысяч человек за сутки

      В Бухаресте заявили о поддержке Украины

      Стало известно о бегстве украинских войск с позиций на востоке Карловки

      Путину доложили о ходе боевых действий в Курской области

      Эксперт рассказал о переломе на фронте после выборов в США

      Карпин описал матчи с Вьетнамом и Таиландом фразой «были варианты и хуже»

      В России отреагировали на обращение Зеленского с места вторжения в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше