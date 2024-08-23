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14:46, 23 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» сообщил о проблемах с украинскими пленными

Алаудинов: пленных украинских бойцов ВСУ не дают вывести в безопасную зону

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленных украинских бойцов не дают вывести в безопасную зону — Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают конвои. О проблемах с украинскими пленными сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Российский генерал обвинил украинские формирования в том, что они обстреливают и делают все, чтобы взятые российскими военными украинские пленные не дошли до безопасной зоны.

Алаудинов сообщил о взятии в плен семи-восьми украинских военных, которых проблематично вывезти из приграничья Курской области. По его словам, двое из них получили ранение, один из них ранен серьезно.

«Их мы отправили в госпиталь, они сейчас находятся в госпитале, им оказывают военно-врачебную помощь. Остальные пленные на данный момент находятся пока на месте. Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные (..) по сути погибают от рук своих же товарищей», — заявил командир «Ахмата».

В Курской области больше двух недель ведутся бои с ВСУ. По официальным данным Минобороны, за все время на курском направлении украинские формирования потеряли более пяти тысяч военнослужащих.

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      Елена Торубарова
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