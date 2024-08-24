Рогов сообщил о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ перешли к новой тактике ударов по городам и селам Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что ВСУ стали сначала запускать дроны «Баба Яга» по тыловым районам в радиусе более 20 километров. Беспилотник раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала, отметил Рогов. После этого в ход идут ударные легкие дроны, которые переходят от одного ретранслятора к другому и залетают для нанесения ударов глубоко в тыл.

Рогов добавил, что с помощью дронов украинские военные наносят удары по мирным объектам и осуществляют дистанционное минирование.

Ранее Владимир Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам,украинские бойцы усилили удары кассетными боеприпасами. Под удар попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.