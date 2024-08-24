Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:52, 24 августа 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ перешли к новой тактике ударов по городам и селам Запорожской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что ВСУ стали сначала запускать дроны «Баба Яга» по тыловым районам в радиусе более 20 километров. Беспилотник раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала, отметил Рогов. После этого в ход идут ударные легкие дроны, которые переходят от одного ретранслятора к другому и залетают для нанесения ударов глубоко в тыл.

Рогов добавил, что с помощью дронов украинские военные наносят удары по мирным объектам и осуществляют дистанционное минирование.

Ранее Владимир Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам,украинские бойцы усилили удары кассетными боеприпасами. Под удар попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      При захвате ИК-19 в Волгоградской области погибли восемь заложников. Четверых нашли связанными и с пробитыми головами

      Рогов сообщил о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области

      Джастин Бибер стал отцом

      На Украине заявили о национальной катастрофе

      Смартфоны Samsung будут работать дольше благодаря дисплеям

      Трусова сравнила свадьбу с соревнованиями

      В США раскритиковали расследования подрыва «Северных потоков»

      Бабушка замученного террористами сотрудника волгоградской колонии рассказала о внуке

      Посол заявил об отказе Канады от экстрадиции бывшего эсэсовца

      В Германии выступили против размещения на своей территории ракет средней дальности США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше