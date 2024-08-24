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00:53, 24 августа 2024Мир

У российской границы заметили американский самолет-разведчик

Над Прибалтикой у российской границы заметили самолет-разведчик США

Фото: Greg Davis / U.S. Air Force / Reuters

В небе над прибалтийскими странами был замечен самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing RC-135U Combat Sent. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что 17 августа самолет вылетел с авиабазы Оффатт в штате Небраска и прибыл на авиабазу Милденхолл в Англии.
20 августа разведчик пролетел через всю Европу до Латвии, Литвы и Эстонии и приблизился к российским границам.

23 августа в западной части Черного моря был замечен самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135W Королевских ВВС Великобритании. Разведчик с идентификационным номером RRR7223 взлетел с авиабазы Уоддингтон и взял курс до черноморского побережья Румынии, после чего вошел в район выполнения полетного задания.

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      Марина Совина
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