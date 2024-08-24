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08:21, 24 августа 2024Культура

У внука Пугачевой нашли пять штрафов за нарушение ПДД

Shot: авто Дени Байсарова, внука Аллы Пугачевой, получило пять штрафов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров с начала года получил пять штрафов за нарушение ПДД, сообщает Telegram-канал Shot.

«26-летнего сына Кристины Орбакайте (...) заметили в Москве в середине июля: Дени Байсаров ехал на своем Mercedes-Benz GLE по проспекту Маршала Жукова, где превысил скорость», — говорится в публикации. Отмечается, что Байсаров оплатил все полученные штрафы.

По данным Shot, внук артистки предпочитает скрывать детали своей личной жизни и не очень активно ведет социальные сети. В сентябре 2022 года распространилась информация о том, что он уехал в Европу, но уже в октябре Байсаров поделился роликом своей прогулки по Москве, после чего практически пропал из медиаполя. Летом 2023 года его заметили на отдыхе в Италии с матерью.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на слухи о возвращении в Россию. Певица выложила в соцсеть видео, на котором продюсер Леонид Дзюник рассуждает о возвращении артистки на родину.

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      Маргарита Пименова
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