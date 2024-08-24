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12:53, 24 августа 2024Бывший СССР

Украина применила против России новое оружие

Украина впервые применила против России ракету-дрон «Паляниця»

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украина впервые применила против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Как сообщает «РБК-Украина», об этом во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия абсолютно нового класса — украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это наш новый инструмент возмездия», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что цель ракеты-дрона была поражена, однако не стал уточнять, о каком объекте идет речь и где он расположен.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал о попытках контратак ВСУ в Курской области. По словам Апти Алаудинова, Вооруженные силы Украины стараются продавить позиции, удерживаемые российскими подразделениями, продолжаются боестолкновения.

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      Олег Давыдов
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