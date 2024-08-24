Командир спецназа «Ахмат» рассказал о попытках контратак ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области

Круглые сутки спецназовцы «Ахмата» предотвращают попытки контратак, предпринимаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, противник пытается продавить позиции, которые удерживают российские подразделения, идут боестолкновения. Спецназ «Ахмат» находится на основных маршрутах продвижения ВСУ и уничтожает, добавил генерал-майор.

«Обстановка под контролем, все нормально», — отметил Алаудинов.

За прошедшие сутки бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили более десяти единиц техники ВСУ на территории Курской области.