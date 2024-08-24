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01:06, 24 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал об уничтожении техники ВСУ под Курском

Алаудинов: «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожил более десяти единиц техники ВСУ

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские войска в течение дня утратили пять боевых бронированных машин (ББМ), один танк, один комплеки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель», а также «пять-шесть единиц автомобильной техники и одну пушку».

«И много пехоты уничтожено. Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли десять пленных», — добавил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о том, что армия России сделает все необходимое, чтобы купировать ВСУ в Курской области. Он также высказался о перспективах завершения спецоперации.

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