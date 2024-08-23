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23:10, 23 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» высказался о перспективах полного разгрома ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ сделают все для разгрома ВСУ в Курской области

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России сделают все, чтобы купировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он также высказался о перспективах завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, завершение СВО — это приход украинской армии на курскую землю. «История повторяется, фашист второй раз ломает здесь свои зубы», — заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область с помощью ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиационной бомбы.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Марина Совина
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