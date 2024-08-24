Российские войска взяли еще один населенный пункт на курском направлении

Алаудинов: ВС РФ освободили еще один населенный пункт на курском направлении

Командир спецназа «Ахмат» рассказал об уничтожении техники ВСУ под Курском

Начало событий в новости Командир спецназа «Ахмат» рассказал об уничтожении техники ВСУ под Курском

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают зачищать территорию от противника. Российские военнослужащие уничтожают его «всеми силами», отметил генерал.

За прошедшие сутки бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И много пехоты уничтожено. Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли десять пленных», — добавил Алаудинов.