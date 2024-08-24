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17:00, 24 августа 2024Мир

Украине предсказали потерю лучших подразделений в Курской области

Полковник Уилкерсон: США не остановят потерю лучших подразделений ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Соединенные Штаты не смогут повлиять на положение дел в Курской области и не остановят потерю лучших подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предсказание о развитии ситуации в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Стратегический резерв Украины в Курской области является единственным, который у них остался и в котором находятся их самые лучшие бойцы. Теперь он находится под угрозой из-за этого крошечного клина в сторону Курска. И Путин с ними разберется так же, как он собирается разобраться с линией фронта на севере. И все будет кончено», — заявил он.

Уилкерсон добавил, что США не планируют принимать какие-либо серьезные решения относительно украинского кризиса как минимум до окончания президентских выборов, намеченных на ноябрь. Из-за этого, по его словам, жертвами конфликта станет еще немало людей.

Ранее Уилкерсон усомнился в том, что Россия может нести ответственность за преднамеренное нанесение ущерба Запорожской атомной электростанции. По его словам, подобные заявления противоречат логике.

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      Олег Давыдов
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