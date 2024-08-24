Украинцев обязали сдать оружие после отмены военного положения

Граждане Украины, не имеющие отношения к силовым структурам, будут обязаны сдать все находящееся у них на руках оружие не позже чем через 90 дней после прекращения или отмены в стране военного положения. Такая норма, как передает РИА Новости, содержится в проекте поправок к закону «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», подписанном президентом страны Владимиром Зеленским.

Сам документ затрагивает вопросы усовершенствовании получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Украинцы будут должны сдать не только само оружие, но и неиспользованные боеприпасы к нему, в Национальную полицию. Кроме того, в случае обнаружения бесхозного оружия жители страны должны передать его силовикам в течение 24 часов.

Отмечается, что закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальном печатном издании Верховной рады «Голос Украины». Однако вводится в действие он только через три месяца после этого.

Ранее Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Он объявил об этом в своем видеообращении, отметив, что «украинское православие делает шаг к освобождению от московских чертей».