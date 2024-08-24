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15:13, 24 августа 2024Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к сложной зиме

Министр энергетики Украины Галущенко призвал готовиться к сложной зиме

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Следующую зиму Украина пройдет с большими сложностями, чем предыдущую. Об этом, как передает «РБК-Украина», в ходе единого телемарафона заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, призвавший жителей готовиться к трудностям.

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», — констатировал Галущенко.

Глава ведомства добавил, что власти страны попытаются восстановить поврежденные объекты энергетики, которые необходимо будет еще и защитить системами ПВО. Кроме того, нужно решить проблемы с распределительной энергией и локальной генерацией, за счет которой обеспечивается питание критической инфраструктуры.

Ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась значительной части необходимого на зимний период объема энергии. По ее мнению, западные страны должны помочь стране с ремонтом выведенных из строя объектов.

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      Олег Давыдов
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