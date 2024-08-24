Украинцы израсходовали все западные поставки вооружения и вызвали кризис ВПК

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине выявил слабости ВПК Запада

Украинцы израсходовали все полученное с Запада за 2,5 года вооружение, чем выявили имеющийся там производственный кризис военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА Новости.

По его словам, США и Европа «не сидят на куче складов с танками и артиллерийскими орудиями», вооружение за время украинского конфликта закончилось. Джонсон указал, что эта ситуация выявила слабости западного ВПК и его неспособность к поддержанию длительных военных действий.

Западные страны уже не имеют достаточную промышленную базу, они зависят от зарубежного производства, у них нет свободного доступа к минералам и металлам, наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы, отметил эксперт. Сложившуюся ситуацию усугубил палестино-израильский конфликт, куда сейчас идет большая часть западного вооружения, а Украина отошла на второй план, подытожил Джонсон.

Ранее 24 августа сообщалось, что Вашингтон задумался о корректировке пакетов военной помощи Киеву.