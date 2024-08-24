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21:04, 24 августа 2024Интернет и СМИ

Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?»

На 72-м году жизни умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Бялко
Александр Бялко

Александр Бялко. Кадр из т/п «Что? Где? Когда?»

Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь журналиста Марию.

Экс-игрок «Что? Где? Когда?» был физиком-ядерщиком. Бялко преподавал в МИФИ, после работал замдиректора компании «Бренер», а также замдиректора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмета» в Подольске Московской области. С 2008 по 2009 год литератор занимал пост декана Академии труда и социальных отношений.

Помимо этого, журналист вел программу на радиостанции «Культура», знал восемь языков. В клуб «Что? Где? Когда?» Бялко пришел в 1979 году, покинул его в 2010 году.

Ранее, в 2020 году, скончался знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Он на протяжении десятков лет участвовал в интеллектуальных играх.

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