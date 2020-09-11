Умер ветеран «Что? Где? Когда?»

Умер знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Он на протяжении десятков лет участвовал в интеллектуальных играх. О его кончине сообщается в официальном Instagram клуба знатоков.

Смирнов был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки. Всего провел 18 игр, и большинство из них заканчивались победой знатоков.

Ветеран клуба играл с 1988 по 2010 год. По данным Starhit со ссылкой на источники, игрок скончался от инсульта в возрасте 64 лет. В «Что? Где? Когда?» отметили, что Смирнов не терял связи с телеклубом и в последние годы жизни. «Приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью», — рассказали в клубе.

Смерть Смирнов подтвердил магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. «Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал игрок в Facebook.

В августе 2018 года скончался участник «Что? Где? Когда?» Михаил Басс. Он умер на 49-м году жизни. По словам родственников, Михаил скончался 12 августа. Коллеги Басса, работавшего биологом, рассказали, что он скончался от острого лейкоза и около месяца до смерти провел в клинике.