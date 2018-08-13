Названа причина смерти «бессмертного» члена клуба «Что? Где? Когда?»

Знаменитый участник телеигры «Что? Где? Когда?» Михаил Басс скончался от острого лейкоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллег биолога.

Другая участница клуба Ирина Гандилян отметила, что Басс около месяца провел в иерусалимской клинике.

«Миша Басс, самый младший в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени повидаться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким», — написала Гандилян на своей странице в Facebook.

Ранее родственники Басса сообщили, что биолог скончался 12 августа. Мужчине было 48 лет. В 1990 году Басс попал в команду знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова. Вскоре он стал обладателем титула «Бессмертный член клуба». В 2002 году Басс победил в чемпионате мира в составе команды Александра Друзя.

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