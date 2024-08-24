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23:27, 24 августа 2024Мир

В Болгарии указали на связь между атаками на Курскую АЭС и миром на Украине

Петков: атаки ВСУ на Курскую АЭС делают невозможным мирный диалог Москвы и Киева

Фото: Rosatom / Global Look Press

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС делают диалог между Киевом и Москвой невозможным. На связь между этими событиями указал в беседе с ТАСС лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» (АБВ) Румен Петков.

По словам политика, действия президента Украины Владимира Зеленского (атака на АЭС в годовщину победы под Курском в период Великой Отечественной войны) ведут к усугублению конфликта и отрезает пути к его мирному урегулированию. Кроме того, это провокация, за которой может последовать «жесткий ответ» России.

«Можно увидеть желание перевести ситуацию из категории локального конфликта в конфликт масштабный, который может привести к третьей мировой войне. Также атаку на российскую АЭС можно определить как ядерный терроризм и ядерный шантаж, причем не только в отношении России, но и европейского сообщества», — добавил Петков.

Политик также прокомментировал отсутствие значимой реакции в Евросоюзе на ядерный шантаж, заметив, что в европейских странах введен режим молчания и отличные от остальных мнения принято не высказывать. «А официальное мнение в полной мере базируется на американских позициях, защищает интересы США», — подчеркнул он.

Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов предупредил, что непрекращающиеся атаки ВСУ на Курскую атомную электростанцию могут привести к выбросу радиоактивной пыли или крупных осколков. В случае серьезных повреждений выброс выйдет далеко за пределы производственной площадки станции.

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      Александра Синицына
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