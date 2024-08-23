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15:48, 23 августа 2024Бывший СССР

Раскрыты риски непрекращающихся атак ВСУ по Курской АЭС

Анпилогов: атаки ВСУ по Курской АЭС могут привести к тотальным последствиям

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Риски непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС) раскрыл в беседе с газетой «Взгляд» эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, ВСУ намеренно выбирают самые чувствительные точки, что может привести к тотальным последствиям.

Специалист объяснил, что есть два типа хранилищ отработанного ядерного топлива. Так, свежее отработанное топливо чаще всего сильно радиоактивно и выделяет большое количество тепла. Из-за этого тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) сначала помещают в специальные бассейны выдержки, являющиеся промежуточным хранилищем ядерного топлива.

Повреждение тепловыделяющей сборки (ТВС) и самого ТВЭЛ — таблетки уранового оксида, которая уже облучена, приведет к выбросу радиоактивной пыли или крупных осколков, предупредил Анпилогов.

«Основная опасность удара по бассейнам выдержки заключается в том, что поврежденные ТВЭЛы и ТВС, которые их ограждают, заражают воду — она становится радиоактивной, туда попадают радионуклиды. В случае атаки на хранилище сухого типа, происходит выброс в атмосферу», — пояснил он.

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В случае если ВСУ начнут наносить удары по АЭС ракетами, например американскими ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью, повреждения могут носить масштабный характер, а выброс выйдет далеко за пределы производственной площадки станции, подытожил собеседник издания.

Ранее в пятницу, 23 августа, стало известно, что ВСУ ночью вновь пытались атаковать Курскую АЭС дроном-камикадзе. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, украинские формирования после вторжения в российское приграничье, где с 6 августа идут бои, планировали захватить Курскую АЭС менее чем за одну неделю.

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      Анастасия Алимпиева
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